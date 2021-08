Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen ist mit zwei souveränen Siegen in die zweite und letzte Qualifikationsrunde zur European League eingezogen. Die Löwen gewannen am Sonntag das Rückspiel gegen den türkischen Klub Spor Toto SK aus Ankara deutlich mit 42:22. Am Samstag hatten sie ebenfalls in der Stadthalle Östringen ( Kreis Karlsruhe) mit 38:22 die Nase vorn. Ex-Nationalspieler und Kapitän Uwe Gensheimer wurde noch geschont. Die Löwen müssen zwei Qualifikationsrunden überstehen, um an der Gruppenphase teilzunehmen. Die zweite Runde wird am 7. September ausgelost und am 21./28. September ausgetragen.