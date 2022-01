Die deutschen Handballer werden zunächst ohne den angeschlagenen Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar-Löwen zur EM in Ungarn und der Slowakei reisen. Darüber informierte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem 30:26 im Testspiel gegen die Schweiz am Freitag in der Mannheimer SAP-Arena. Kohlbacher kuriert eine Adduktorenverletzung aus. In einer Woche wolle man weitersehen, sagte der Bundestrainer. Damit ist zunächst kein einziger Spieler der Rhein-Neckar-Löwen bei der Europameisterschaft dabei.