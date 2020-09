Am heutigen Weltalphabetisierungstag soll auch in der Rhein-Neckar-Region darauf hingewiesen werden, dass viele Erwachsene nur sehr eingeschränkt lesen und schreiben können. Deutschlandweit gibt es schätzungsweise mehr als sechs Millionen sogenannte funktionale Analphabeten. Rund 30.000 von ihnen leben in der Rhein-Neckar-Region. Die Betroffenen sind Menschen, die oft ganz normal im Berufsleben stehen. Sie haben Strategien entwickelt, dass ihr Handycap nicht entdeckt wird, stehen aber unter einem permanenten Druck. Viele Einrichtungen in der Region möchten den Betroffenen Mut machen, Alphabetisierungskurse für Erwachsene zu besuchen. Beispielsweise die Volkshochschulen oder Grundbildungszentren in Heidelberg und Mannheim.