Menschliche Rettungskette in der Region

per Mail teilen

Unter dem Motto #HandinHand rufen am Samstag mehrere Organisationen in Deutschland, Österreich und Italien zu einer Rettungskette für Menschenrechte auf. Auch die Städte Mannheim und Heidelberg sind Stationen für die menschliche Rettungskette, mit der ein Zeichen gegen das tausendfache Sterben im Mittelmeer gesetzt werden soll. Die Rettungskette führt außerdem durch Leimen, Walldorf, Sandhausen und Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis). Sie durchquert Deutschland, Österreich und Italien bis zum Mittelmeer. Zu den mehr als 200 Organisatoren gehören unter anderem die Kirchen, die Hilfsorganisation Seebrücke sowie Amnesty International. Ihnen zufolge sind seit 2014 rund 20.000 Menschen an den Küsten Europas ertrunken.