per Mail teilen

Dressurreiter Matthias Alexander Rath hat den Grand Prix Special beim internationalen Maimarktturnier in Mannheim gewonnen. Er setze sich am Montag auf seinem Pferd Destacado gegen die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth auf ihrem Nachwuchspferd Superb durch. Am Dienstagnnachmittag geht das Turnier traditionell mit der wichtigsten Springprüfung, der Badenia, zuende.