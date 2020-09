per Mail teilen

Unbekannte Täter haben ein neu gebautes Mehrfamilienhaus im Heidelberger Stadtteil Kirchheim schwer beschädigt. Sie brachen ein, öffneten Wasserhähne und warfen einen brennenden Gegenstand in einen Luftschacht. Der Schaden ist enorm.

Feuerwehreinsatz nachdem Vandalen einen Neubau in Heidelberg-Kirchheim verwüstet haben René Priebe / PR-Video

Die Polizei spricht von 90.000 Euro Schaden, den die Unbekannten verursacht haben. Die Polizei fahndet noch nach ihnen. Sie waren am Sonntagmorgen in das neu errichtete, noch unbewohnte Mehrfamilienhaus eingedrungen. Dort öffneten sie zunächst mehrere Wasserhähne. Dadurch entstand im Gebäude ein erheblicher Wasserschaden.

Feuerwehr konnte Brand schnell löschen

Außerdem warfen die Täter einen brennenden Gegenstand in einen Luftschacht. Das Feuer griff auf Dämmmaterial über, die Hausfassade und ein Stützpfeiler in der Tiefgarage wurden verrußt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. In der Tiefgarage wurde außerdem ein Feuerlöscher gefunden, dessen Herkunft unbekannt ist. Die Polizei vermutet, dass er woanders gestohlen worden sein könnte. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd melden.