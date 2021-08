per Mail teilen

Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) so schwer gestürzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Polizei war der Mann am Mittwoch gegen 19:20 Uhr mit seinem Rad alleine im Wald gegenüber des Sportplatzgeländes unterwegs. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.