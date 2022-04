Radfahrer schwer verletzt - Pkw fährt weiter

Die Polizei sucht eine Frau, die mit ihrem Pkw in Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall verursacht hat, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Der 75-Jährige war am Freitagvormittag mit zwei anderen Radlern unterwegs. Die Autofahrerin soll mit ihrem Pkw nicht genügend Abstand zu der Dreiergruppe gehalten haben, so dass der 75-Jährige stürzte und mit dem Kopf auf die Fahrbahn fiel. Der verletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach Auskunft der Ärzte befindet er sich in einem kritischem Zustand. Die Fahrerin des Pkw fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Bei ihrem Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes der A-Klasse gehandelt haben.