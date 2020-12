Vor dem Landgericht Mosbach beginnt heute der Prozess gegen einen 34-Jährigen. Er soll versucht haben, im vergangenen Jahr eine Frau an einer Kreuzung namens "Mudauer Galgen" zu vergewaltigen. Im Juni 2019 soll der Mann am frühen Morgen die Frau in der Nähe des "Mudauer Galgen" gepackt und zu Boden geworfen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Er habe sich auf sie fallen lassen, um den Geschlechtsverkehr zu erzwingen. Die Frau habe heftige Gegenwehr geleistet, konnte ihrem Angreifer aber nicht entkommen. Erst drei zufällig vorbeikommende Männer konnten die Frau befreien, bevor es zur Vergewaltigung kam. Zum Prozessauftakt sind 6 Zeugen und eine Sachverständige der Rechtsmedizin geladen.