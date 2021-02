per Mail teilen

Vor dem Landgericht Heidelberg muss sich von ein 38-jähriger Mann aus Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) verantworten, der eine 13-Jährige aus Leipzig zu sexuellen Handlungen veranlasst haben soll. Er hat das Mädchen über eine Whats-App-Gruppe mit sado-masochistischer Ausprägung kennengelernt. Bei einem Treffen soll er sie gefesselt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Er habe sein Opfer allerdings gehen lassen, als sie sagte, dass sie keinen Sex mit ihm wollte, so die Anklage. Der Mann soll auch kinderpornographisches Material in die Whats-App-Gruppe eingestellt haben.