An der Jugendschutzkammer des Heidelberger Landgerichts beginnt der Prozess um den sexuellen Missbrauch an einem sechsjährigen Jungen. Angeklagt sind Vater und Stiefmutter des Kindes. Die 57-Jährige Stiefmutter soll dem Sechsjährigen laut Anklage in zwei Fällen gestattet haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen und auch mit ihr zu schlafen. Ihr zwei Jahre jüngerer Mann, der Vater des Jungen, soll das nicht unterbunden haben. Und das, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hätte und auch gewusst habe, dass er zum Einschreiten verpflichtet gewesen zu sein. Das Ganze soll in der Wohnung der Angeklagten passiert sein. Der Junge lebt bei seiner Mutter, war aber zeitweise auch bei seinem Vater. Diesem wird auch vorgeworfen, im Besitz von 78 Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt gewesen zu sein.