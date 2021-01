per Mail teilen

Ein Paar soll einen pflegebedürftigen Mann um 300.000 Euro betrogen haben. Im Prozess vor dem Mannheimer Landgericht wird am Donnerstag das Urteil erwartet. Zunächst wird plädiert. Die Anklage lautet Verdacht der Untreue in mehreren Fällen. Die 63-jährige angeklagte Frau pflegte den 88 Jahre alten Mann über mehrere Jahre. Sie hatte eine Vollmacht für sein Konto. Ohne das Einverständnis des Mannes soll sie innerhalb eines Jahres mehrmals Geld abgehoben haben. Insgesamt rund 100.000 Euro. Danach soll sie und ihr Komplize den geschäftsunfähigen Mann dazu gebracht haben, ihnen per Vertrag 200.000 Euro zu schenken. Bei der Vorbereitung der Überweisung wurde das Paar festgenommen.