Vor dem Landgericht Heidelberg beginnt am Montag der Prozess gegen einen 45-jährigen Mann, der seine Lebensgefährtin getötet haben soll. Der Angeklagte leidet nach Angaben des Gerichts an einer paranoiden Schizophrenie. Er soll am 15. Mai seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Heidelberg mit zahlreichen Stichen getötet haben. Er soll aufgrund eines akuten psychotischen Zustands davon ausgegangen sein, den Teufel vor sich zu haben, den er bekämpfen und abwehren müsse. Das Gericht hat zehn Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Die Verhandlung findet voraussichtlich teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.