Die Gewerkschaft Verdi hat zu einer Protestkundgebung gegen die Schließung der Kaufhof-Filiale im Mannheimer Quadrat N7 aufgerufen. Zu der Aktion wird auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) als Redner erwartet. In Mannheim gibt es zwei Filialen - die Kaufhof-Unternehmensleitung hatte angekündigt, eine davon Ende Oktober zu schließen. Davon sind laut Gewerkschaft in Mannheim 75 Arbeitsplätze betroffen. Insgesamt will das Unternehmen bundesweit 62 Filialen schließern, in denen laut Verdi 6.000 Menschen arbeiten. In Mannheim gibt es am Standort N7 seit 1953 ein Kaufhaus.