Die Polizei setzt in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ihre Kampagne „Wachsame Nachbarschaft“ fort. Dabei gehen Beamte des Referats Prävention gemeinsam mit Kollegen des örtlichen Polizeireviers und dem Gemeindevollzugsdienst auf Streife, um die Bevölkerung vor allem über mögliche Wohnungseinbrüche in der dunklen Jahreszeit zu informieren. Schließlich würden die Einbruchszahlen im Herbst und Winter steigen, sagt Martin Boll vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim. Deshalb müssten alle etwas aufmerksamer sein. Wenn man zum Beispiel Fremde auf dem Nachbargrundstück oder der Straße sieht, könne man ruhig mal nachhaken, das treibe Diebe meist in die Flucht, so Boll. Bei einem unguten Bauchgefühl sei es auch angebracht, die Polizei anzurufen.