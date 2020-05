Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Bewohnerin eines Pflegeheims in Waldbrunn positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Frau wurde laut Landratsamt in ihrem Zimmer isoliert. Die Infektion sei festgestellt worden, weil alle Mitarbeiter und Bewohner des Heims getestet worden seien. Auch in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis laufen seit Freitag flächendeckende Tests in Pflegeheimen. Ergebnisse sind noch nicht bekannt. In Mannheim wilI die Stadt ab nächster Woche alle etwa 9.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime testen. Die rund 3.100 Mitarbeiter der 31 Heime in Mannheim würden schon seit Mitte März auf das Coronavirus getestet – so die Stadt.