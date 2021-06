Mit der Aktion "Pollermützen für mehr Sicherheit auf Gehwegen" weist der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein mit Sitz in Mannheim am Dienstag auf die Gefahr der grauen Poller im Straßenbild hin. Anlass ist der bundesweite Sehbehindertentag am kommenden Sonntag. Bei der Mannheimer Aktion erhalten symbolisch einige Poller in der Innenstadt rot-weiße Mützen übergestülpt – um auf die Unfallgefahr vor allem für Sehbehinderte hinzuweisen und für die Anliegen der Zielgruppe zu sensibilisieren. Häufig, so Karlheinz Schneider vom Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein, passierten Unfälle, weil sich solche Hindernisse nicht kontrastreich vom Hintergrund abheben.