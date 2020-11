In Eberbach ist ein Mann auf eine Betrugsmasche am Telefon reingefallen und um 1.000 Euro gebracht worden. Der Betrüger hatte sich dabei als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor falschen Mitarbeitern der Softwarefirma Microsoft. Das Polizeipräsidium Mannheim habe seit Anfang des Jahres 140 solcher Anrufer in Mannheim, Heidelberg, und dem Rhein-Neckar-Kreis registriert. Unbekannte rufen dabei von Callcentern aus meist bei älteren Menschen an und überreden sie dazu, diverse Aktionen an ihrem Computer durchzuführen. So gelingt ihnen der Zugriff auf Daten, mit denen sie später Geld auf ihre eigenen Konten überweisen.