per Mail teilen

Die Polizei hat im Rahmen einer nächtlichen Kontrollaktion eine Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Corona-Verordnung geschlossen. Das Lokal war den Angaben zufolge mit rund 80 Gästen überfüllt, die Menschen trugen laut Polizei keine Masken. Sie erhielten Platzverweise, den Wirt erwartet ein empfindliches Bußgeld. Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger betonte, die aktuelle Lage verlange den Menschen viel Disziplin ab. Es gehe darum, die zweite Welle so schnell wie möglich wieder einzudämmen, um einen erneuten Lockdown zu verhindern. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen.