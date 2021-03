per Mail teilen

Der Vorsitzende der konservativen Werte-Union, Alexander Mitsch aus Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis), zieht sich zurück. In den sozialen Medien schrieb er, er könne den "verheerenden Linkskurs“ der CDU nicht mehr mittragen. Mitsch hatte die Werte-Union 2007 in Schwetzingen gegründet. Bei der Neuwahl des Bundesvorstands will er nicht mehr kandidieren.