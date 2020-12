Nach dem Motto "Zurück aus einem Risikogebiet?“ startet die Stadt Mannheim eine Plakatkampagne für Reiserückkehrer. Wie die Stadt mitteilte, haben Rückkehrer aus Risikogebieten einen "sehr hohen Anteil“ an den steigenden Fallzahlen in Mannheim. Deshalb wird die Stadt in den kommenden beiden Wochen mit dieser Kampagne nochmals verstärkt darauf hinweisen, welche Maßnahmen in einem solchen Fall Pflicht sind: nämlich Testen lassen, in Quarantäne gehen und sich bei der Stadt melden. Am Donnerstag waren in der Stadt neun neue Infektionsfälle verzeichnet worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Mannheim 740 Menschen mit dem Virus infiziert.