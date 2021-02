Unbekannte haben zwei Pferde in Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat bereits vergangene Woche - in der Nacht auf Freitag. Den Angaben zufolge wurden die Pferde auf ihrer Koppel am Hals und an den Oberschenkelinnenseiten verletzt. Sie wurden in einer Tierklinink behandelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.