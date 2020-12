Die Vorbereitungen auf Kreisebene für die Kreisimpfzentren in Schwetzingen und Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind in vollem Gang. Noch befinde man sich in der Aufbauphase, heißt es von Kreisseite. Man sei zuversichtlich, dass die beiden Kreisimpfzentren bis Mitte Januar betriebsbereit sind, wie es dann Land fordere, so eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises gegenüber dem SWR. Hinsichtlich der personellen Ausstattung habe es eine erfreulich große Resonanz auf die Aufrufe zur Unterstützung der Impfzentren gegeben. Doch es gibt auch Kritik: Freiwillige, die sich beim Kreis gemeldet haben, um im Bereich des medizinischen Personals bei den Impfungen zu unterstützen, haben mitunter bislang noch keine Rückmeldung erhalten, heißt es aus Fachkreisen gegenüber dem SWR. Von Kreisseite heißt es, man habe einen großen und auskömmlichen Pool an Personen. Den müsse man nun zunächst strukturiert abarbeiten. Noch laufe die Personalgewinnung. Allerdings seien noch weitere Abstimmungen mit dem Land nötig, insbesondere gehe es dabei um die Art der Anstellung.