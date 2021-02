per Mail teilen

Im Prozess gegen einen 28-jährigen offenbar psychisch kranken Mann, der eine ihm unbekannte Frau in deren Wohnung sexuell genötigt haben soll, hat das Mannheimer Landgericht die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das Gericht folgte damit dem Antrag des Verteidigers. Begründet wurde der Ausschluss mit dem Schutz der Persönlichkeit des Angeklagten; es gehe in dem Prozess um seine Sexualität und seine psychische Erkrankung. Erst zur Urteilsverkündung wird die Öffentlichkeit wieder zugelassen. Der Mann soll die Frau in ihrer Wohnung überfallen haben. Erst ihr nach Hause kommender Lebensgefährte rettete sie.