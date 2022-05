Gleich mehrere Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis haben eine Auszeichnung für hervorragende Berufsorientierung bekommen. Das Berufswahlsiegel Baden-Württemberg - kurz BoriS - hebt damit Schulen hervor, die ihre Schüler in besonderer Weise bei Berufs- oder Studienwahl unterstützen. Dieses sind das unter anderem das Burghardt-Gymnasium in Buchen, die Friedrich-Heuss-Schule in Haßmersheim und die Nardini-Schule in Walldürn.