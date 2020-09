Die Oberbürgermeister von Mannheim und Heidelberg, Kurz und Würzner, richten sich mit einem Grußwort zum jüdischen Neujahrsfest an die jüdischen Gemeinden in den jeweiligen Städten. Kurz betonte, trotz der aktuellen Herausforderungen sei die Erinnerung an die Deportation der badisch-pfälzischen Juden gerade in diesem Jahr für Mannheim von herausragender Bedeutung. Würzner teilte mit, die Stadt Heidelberg beobachte mit Sorge den zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft. Das jüdische Jahr 5791 beginnt am heutigen 19. September.