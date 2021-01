Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region ist laut Statistik der zuständigen Gesundheitsämter in den vergangenen Tagen im Schnitt leicht zurückgegangen. Dennoch liegt die 7-Tage-Inzidenz noch weit vom Wert 50 entfernt. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt er aktuell bei rund 170, Heidelberg verzeichnet mit 91 den derzeit niedrigsten Wert, so die Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg. Für die Impfzentren im Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis sind ab Dienstag Termine buchbar. Nach Auskunft der Landratsämter ist dies über das zentrale Buchungsportal des Landes möglich. Die Impfzentren in Mosbach, Sinsheim, Weinheim und Heidelberg-Pfaffengrund nehmen am 22. Januar ihre Arbeit auf.