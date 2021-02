In Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird der erste Spatenstich für ein Tageshospiz gesetzt. Es ist nach Angaben der Caritas die erste Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg. Dort sollen Palliativpatienten tagsüber betreut werden. Zum Schlafen gehen sie dann abends nach Hause. Das soll die Angehörigen entlasten, aber auch für die Patienten eine bessere Lebensqualität bringen. So gibt es etwa einen großen Gemeinschaftsraum, in dem sich die Patienten austauschen können. Das Tageshospiz ist für insgesamt acht Patienten gedacht. Es kostet zwei Millionen Euro und soll im Sommer 2022 fertig sein. Bauherr ist die Heinrich-Vetter-Stiftung.