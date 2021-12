per Mail teilen

Im Neckar-Odenwald-Kreis nimmt ein zweiter Impfstützpunkt seinen Betrieb auf. In der Sporthalle im Buchener Ortsteil Bödigheim sollen zunächst zwei Teams rund 200 Menschen täglich impfen. An sieben Tagen in der Wochen soll der Betrieb im Bödigheimer Impfstützpunkt laufen, täglich von 9 bis 16 Uhr.