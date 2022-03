Die regionalen Impfstützpunkte des Neckar-Odenwald-Kreises werden nach Kreisangaben am Dienstag mit einer ersten Charge des neuen Corona-Impfstoffes Nuvaxovid beliefert. Die ersten Impfungen damit soll es dann am Mittwoch in den Stützpunkten Bödigheim und Fahrenbach geben. Termine werden zunächst nur an Personen vergeben, für die ihrer Beschäftigung wegen Impfpflicht besteht, so der Kreis.