Im Heidelberger Zoo ist ein neuer Elefant angekommen. Der siebenjährige Elefantenbulle Namsai kommt aus einem schwedischen Zoo und ist das neue Mitglied der Heidelberger Jungbullen-Herde.

Namsai kam in seinem Transportcontainer per Tieflader nach 1.500 Kilometern Fahrt in Heidelberg an. Ein Hebekran wuchtete den Container mit dem zwei Tonnen schweren asiatischen Elefanten auf das Freigelände des Jungbullen-Geheges.

Verstärkung für die Heidelberger Jungbullen-WG

Namsai soll die Jungbullenherde des Heidelberger Zoos wieder komplett machen. Es ist die einzige ihrer Art in ganz Deutschland. Zunächst durfte Namsai alleine das Freigelände erkunden. Dann durfte er die anderen drei Elefantenbullen kennenlernen - und sie ihn.

"Wie gut sich die Tiere verstehen, lässt sich nicht vorhersagen." Zoodirektor Klaus Wünnemann

Der Heidelberger Zoodirektor Klaus Wünnemann sagte, er sei zuversichtlich, dass die Gruppe zusammenwachse. Sollte es zu Rangeleien kommen, habe man gute Erfahrungen damit gemacht, die Tiere "ihre Angelegenheiten selbst klären zu lassen".

Die Jungbullen sollen in Heidelberg darauf vorbereitet werden, später in anderen Zoos eigene Zuchtgruppen anzuführen.