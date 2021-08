per Mail teilen

Der Kreis Bergstraße hat zusätzliche Raumkapazitäten für das Lessing-Gymnasium und die Alfred-Delp-Schule in Lampertheim geschaffen. Nach Angaben des Landratsamtes hat der Kreis zwei Interimsgebäude in Modulbauweise für rund zwei Millionen Euro gekauft. Hintergrund sind die weiter steigenden Schülerzahlen an den beiden Schulen.