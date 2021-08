per Mail teilen

Direkt neben der Mannheimer Liebfrauenkirche ist am Freitag der Grundstein einer neuen Rehaklinik für psychisch kranke Menschen gelegt worden. Der Caritasverband investiert in den Neubau mehr als 5 Millionen Euro. 700.000 Euro schießt die Dietmar-Hopp-Stiftung zu. Das neue Gebäude im Stadtteil Jungbusch ersetzt ab kommendem Herbst das Elisabeth-Lutz-Haus in der Mannheimer Oststadt. Der Betrieb einer solchen Klinik ist neu für den Caritasverband Mannheim.