Um das Mikroklima in der Stadt zu verbessern, soll in Heidelberg in diesem Jahr das erste sogenannte Klimawäldchen entstehen. Laut Stadt sollen im Herbst die ersten 500 Bäume gepflanzt werden. Die kleinen Klimawälder sollen mitten im Stadtgebiet gepflanzt werden, die ersten beiden dieses und nächstes Jahr in den Stadtteilen Pfaffengrund und Bergheim. Gesamtkosten: Knapp 270.000 Euro. Das Mikroklima in den Stadtteilen verbessern und innerstädtischen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten - das sind die Aufgaben dieser Mini-Wälder. 136 Einzelflächen wurden laut Stadt untersucht, 33 davon eignen sich für ein Klimawäldchen. Bis zum Jahr 2025 sollen in Heidelberg insgesamt 3.000 Bäume gepflanzt werden, insbesondere auf derzeit noch versiegelten Flächen.