Die neue Bürgermeisterin von Bensheim (Kreis Bergstraße), Christine Klein (SPD), wird am 15. Dezember ins Amt eingeführt. Sie ist Nachfolgerin von Rolf Richter (CDU), der am Sonntag nach nur einer Amtszeit abgewählt worden war. Die pensionierte Kriminalbeamtin Klein hatte sich in der Stichwahl mit 52,7 Prozent der Stimmen durchgesetzt.