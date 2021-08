per Mail teilen

Die ersten Entwürfe für die Neubebauung des Geländes Heidelberger Druckmaschinen/Stadtwerke in Heidelberg stehen fest. In dem Gebiet in der Nähe des Hauptbahnhofs können demnach rund 400 Wohnungen für 1.200 Menschen sowie Raum für Gewerbe und Kultur entstehen. Das Investitionsvolumen beträgt mehrere hundert Millionen Euro.