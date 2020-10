Die Covid-19-Infektionszahlen in Mannheim steigen weiter. Deshalb gilt ab Mittwoch eine neue Regelung für den Fall einer häuslichen Quarantäne: Durch eine Allgemeinverfügung sind Betroffene verpflichtet, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben, wenn sie wissen, dass sie positiv getestet wurden, so die Stadt Mannheim. Das gilt auch für enge Kontaktpersonen sowie Menschen, die Symptome haben, aber deren Testergebnis noch nicht vorliegt. In Zukunft entfällt durch die Allgemeinverfügung die Zustellung der Quarantäneverfügung im Einzelfall, heißt es weiter. Man Folge den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und des Landes. Am Montag wurden dem Gesundheitsamt 80 neue Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt gibt es 569 akute Fälle.