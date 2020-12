Der Neckar-Odenwald-Kreis meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 201, das hat das Landesgesundheitsamt bekannt gegeben. Damit überschreitet der Kreis die Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Aktuell müssen Land- und Stadtkreise schärfere Maßnahmen verhängen, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über der 200er-Marke ist. Das droht jetzt auch dem Neckar-Odenwald-Kreis. Schärfere Maßnahmen sind unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre, außerdem müssen Friseursalons, Sportstätten und Sonnenstudios geschlossen bleiben. Insgesamt meldete das Für Baden-Württemberg meldet das Landesgesundheitsamt einen neuen Tages-Rekord bei Corona-Neuinfektionen von über 4.200. Nach Meldungen der dpa berät die Landesregierung am Freitag in einer Sondersitzung über weitere Corona-Maßnahmen.