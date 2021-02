per Mail teilen

Ein 62-Jähriger hat in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) seinen Nachbarn mit einem Gewehr bedroht. Zunächst hatte er nach Angaben der Polizei den 29-Jährigen beleidigt. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog er ein Gewehr unter seiner Jacke hervor und zielte auf den Jüngeren. Einen Moment später habe er das Gewehr aber in eine Hecke geworfen. Die Polizei nahm den Mann kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Der 62-Jährige war erheblich alkoholisiert.