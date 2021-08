per Mail teilen

Ein betrunkener 17-Jähriger ist am Morgen in Eppelheim vom Rad gestürzt und dann trotz einer Platzwunde am Kinn eingeschlafen. Passanten fanden den jungen Mann um 1 Uhr neben seinem Fahrrad liegend. Als die Polizei und Rettungskräfte kamen, wurde der 17-Jährige laut Polizei aggressiv. Sein Fahrrad hatte weder funktionierende Bremsen noch Beleuchtung.