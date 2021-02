Nach der Explosion eines Pakets bei der Firma Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Heidelberg die Ermittlungen übernommen. Auch in einer Firma in Neckarsulm war eine Sendung explodiert. Eine Sonderkommission mit über 100 Beamtinnen und Beamten ermittle auf Hochtouren – so das LKA. Dabei sei in der Nacht vom 17. auf den 18. Februar in einem Paktverteilzentrum beim Flughafen München eine weitere Postsendung abgefangen und entschärft worden. In Eppelheim war am Dienstag ein Mitarbeiter verletzt worden, nachdem ein Paket explodiert war. Nach Angaben des LKA konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.