Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Ein 31-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er in der Nacht zum Freitag in Nussloch (Rhein-Neckar-Kreis) Feuer gelegt haben soll. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden steht er unter dringendem Verdacht, auf dem Balkon seiner Ex-Freundin, Gegenstände angezündet zu haben. Anschließend soll er auf dem Gelände des Mehrfamilienhauses auch das Auto der Frau in Brand gesetzt haben. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gefahndet.