Corona-Mutanten in Kliniken in Weinheim, Sinsheim und Schwetzingen entdeckt

In drei Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis sind Mutationen des Coronavirus festgestellt worden. Betroffen sind insgesamt sieben Patienten und fünf Mitarbeiter der GRN-Kliniken in Weinheim, Sinsheim und Schwetzingen. Die Lage sei aber stabil, so die Klinikleitung.