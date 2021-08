Seit Montag ist die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg in Kraft, am Dienstag machen viele Museen nach ihrem Ruhetag wieder auf und müssen auf die 3G-Regel achten: geimpft, genesen oder getestet muss man sein, um Ausstellungen in Innenräumen besuchen zu können. Die Museen in der Region sehen sich gut gerüstet. Im Mannheimer Technoseum etwa kontrolliert zusätzliches Personal die Nachweise in einem Zelt vor dem Eingang, erklärte eine Sprecherin. Lange Wartezeiten aufgrund der Verordnung erwarte man aber nicht. Ein Testzentrum steht direkt auf einem Parkplatz beim Museum bereit. Auch in den Mannheimer Reiss-Engelhorn Museen werden die Besucher durch eine Art „Schleuse“ geführt, eine große Umstellung für das Personal sei das nicht, so eine Sprecherin, die Testnachweispflicht sei man aus dem vergangenen Jahr gewohnt. Auch die Kunsthalle in Mannheim zeigt sich über die neue Regelung nicht sehr überrascht und kehrt zu ihrer Infrastruktur aus dem letzten Jahr zurück. Das Kurpfälzische Museum in Heidelberg braucht derzeit kein zusätzliches Personal: dort werden die 3G-Nachweise an der Kasse kontrolliert.