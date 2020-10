per Mail teilen

Bei einem Unfall in der Nähe von Reichelsheim (Odenwaldkreis) ist eine 56-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor sie am Samstagnachmittag auf einer abschüssigen Strecke in einer scharfen Kurve die Kontrolle über ihr Motorrad und kam von der Strecke ab. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Klinikum nach Heidelberg.