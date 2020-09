Der 67-jährige Motorradfahrer, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 36 in der Nähe von Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt wurde, ist in einer Klinik gestorben. Er war von der Straße abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten noch an, so die Polizei.