Wegen Verdachts des Mordes an einem Studenten in Mannheim muss sich ab Donnerstag ein 34-Jähriger vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Der Mann soll im Sommer vergangenen Jahres sein späteres Opfer in dessen Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt besucht haben, mit der Absicht dort zu übernachten. Als der Student ihm mitteilte, dass dies trotz vorheriger Absprache, nicht möglich sei, soll er ihm mit einer ungeöffneten Sektflasche auf den Kopf geschlagen haben. Dadurch erlitt der Student schwerste Kopfverletzungen. Um die Tat zu vertuschen, habe der Angeklagte sein Opfer dann langsam und quälend getötet. Laut Anklage hat der Mann anschließend noch die Wohnung durchsucht und Wertgegenstände mitgenommen.