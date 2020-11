Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 33-Jährigen Anklage wegen Mordes erhoben. Er soll am 7. Juli einen 35-Jährigen Studenten in dessen Wohnung in der Neckarstadt-West erschlagen haben. Laut Staatsanwaltschaft aus Verärgerung darüber, dass der 35-Jährige in nicht in seiner Wohnung übernachten lassen wollte. Deshalb habe er ihn mit einer vollen, ungeöffneten Sekt-Flasche gegen den Kopf geschlagen. Dabei habe der Student schwerste Kopfverletzungen erlitten. Um die Tat zu vertuschen, habe der 33-Jährige den Mann dann durch weitere Schläge mit der Sektflasche umgebracht. Zwischen den Schlägen habe er jeweils kurz gewartet, um dem Opfer erhebliche Schmerzen und Qualen zu bereiten.