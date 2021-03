Drei Männer und eine Frau sollen Anleger um Millionen betrogen haben. Deshalb stehen sie vor der Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts. Die Angeklagten sollen vorgegeben haben, mit dem Geld der Anleger kurzfristig an der Börse zu spekulieren. In Wirklichkeit hätten sie sich aber nur selbst bereichern wollen. Das alles soll über ein so genanntes Schneeballsystem funktioniert haben. Insgesamt haben laut Anklage weit über 600 Geschädigte rund 12,7 Millionen Euro bei den mutmaßlichen Betrügern angelegt. Die Betrogenen wohnen zum Teil auch in der Rhein-Neckar-Region.