Der Kreis Bergstraße will für die Modernisierung des Kreiskrankenhauses in Heppenheim (Kreis Bergstraße) einen Zuschuss in Höhe von 50 Millionen Euro zahlen. Das teilte das Landratsamt mit. Im Zuge der Modernisierung soll das Kreiskrankenhaus zudem ein neues Medizinkonzept erhalten. Damit soll der Standort gesichert und weiter ausgebaut werden kann - so Landrat Christian Engelhardt. Insgesamt würden für die Generalsanierung bis 2026 mindestens 108 Millionen Euro in das Kreiskrankenhaus investiert, so der Landrat. Das Kreiskrankenhaus Bergstraße werde zudem in "Klinikum Bergstraße des Universitätsklinikums Heidelberg" umbenannt. Damit wolle man sich an den internationalen Ruf des Uniklinikums anlehnen.